Самолечение антибиотиками повышает смертность и угрожает биобезопасности, предупредили псковичей

Глобальный рост числа устойчивых к лекарствам возбудителей инфекций представляет одну из основных угроз биологической безопасности во всем мире, и медицинские специалисты призывают граждан строго отказаться от самолечения антибиотиками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

При сохранении текущих тенденций человечество столкнется с резким ростом инфекционной заболеваемости. Резистентность повлечет за собой снижение эффективности лечения даже самых простых инфекций, рост смертности и продолжительности болезней, а также увеличение числа внутрибольничных инфекций. Кроме того, это нанесет колоссальный экономический ущерб системе здравоохранения, обратили внимание в министерстве.

Специалисты выделяют меры профилактики, а не лечения инфекционных заболеваний, как наиболее эффективный способ борьбы с резистентными бактериями.

Каждый гражданин может выполнить конкретные действия для защиты здоровья. Человек никогда не должен заниматься самолечением антибиотиками, поскольку их назначает только врач, подчеркнули в облздраве. Люди обязаны строго соблюдать правила личной гигиены и поддерживать чистоту дома и на работе.

Заболевший человек (особенно с кашлем и температурой) должен носить маску в общественных местах, чтобы защитить окружающих, а пациенту необходимо строго соблюдать дозировку и продолжительность курса, назначенного врачом, даже при улучшении самочувствия.

Система здравоохранения и каждый гражданин, ответственно относящийся к индивидуальному и коллективному здоровью, обязаны выполнять эти меры, отметили в министерстве.