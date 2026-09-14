Молодежный форум «Наследие поколений» пройдет в Пскове

Международный молодежный форум «Наследие поколений» для молодых лидеров и наставников Псковской области, Беларуси и Абхазии пройдет с 28 по 30 сентября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре молодёжи и общественных инициатив.

Как отмечают организаторы, форум «Наследие поколений» – это площадка, направленная на патриотическое воспитание молодежи, а также объединение усилий и ресурсов участников системы патриотического воспитания. Мероприятие соберет более 100 молодых людей и наставников из Псковской области, Республики Беларусь и Республики Абхазия.

Цель форума – формирование у молодежи устойчивых патриотических ценностей, укрепление межкультурного диалога и сохранение исторической памяти.

Программа форума включает в себя выставку молодежных организаций и патриотических объединений Псковской области, панельные дискуссии, лекции, открытые диалоги и встречи, исторические квесты, презентацию эффективных практик в системе наставничества, работу в командах, а также экскурсии по культурно-историческим местам Псковской области.

В рамках программы форума предполагается два тематических направления. В рамках направления «Молодые послы» молодые лидеры в возрасте от 18 до 35 лет из Псковской области и Республики Абхазия получат ключевые компетенции в сфере публичной дипломатии и межкультурного диалога, примут участие в секциях по изучению исторической памяти, посетят лекции, тренинги и мастер-классы по стратегиям и техникам ведения дебатов, а также познакомятся с историей и культурой региона. Участниками направления «Наследники Победы» станут активисты патриотических объединений в возрасте от 18 лет и их наставники из Псковской области и Республики Беларусь, которые обменяются эффективными практиками, посетят тематические встречи и лекции, а также разработают совместный продукт, направленный на сохранение исторической памяти и укрепление связи между молодежью двух стран.

Организаторами форума выступают центр молодежи и общественных инициатив при поддержке министерства молодежной политики Псковской области. Форум реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи национального проекта «Молодежь и дети».

Проводиться форум будет в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» на Ленинградском шоссе, 5А.