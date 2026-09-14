«Великий, могучий»: речевые манипуляции в рекламе лекарств

Слушайте завтра, 15 сентября, на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Великий, могучий». На этот раз речь пойдет о том, как рекламщики с помощью русского языка манипулируют покупателями лекарственных препаратов.

Ведущая Юлия Магера вскроет приемы маркетологов вместе с учителем русского языка и литературы Печорской средней общеобразовательной школы №3 Евгенией Пономаренко.

Начало программы в 8.30. Повтор в 18.30. Видеотрансляцию из студии можно будет посмотреть в группе ПЛН «ВКонтакте», на Rutube-канале ПЛН-ТВ и на сайте Псковской Ленты Новостей.