Общество

Псковский Роспотребнадзор: Курение кальяна - вредно

Табак является второй по значимости причиной смертности в мире. Вызывает тревогу и тот факт, что сотни тысяч людей, которые никогда не курили, ежегодно умирают от болезней, вызванных вторичным табачным дымом.

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области в 1 квартале 2019 года продолжалось исполнение функций по надзору в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, за 1 квартал 2019 года проверено 10 субъектов, в том числе 26 объектов, осуществляющих розничную продажу табачной продукции. В ходе контрольно - надзорных мероприятий проинспектировано 3234 пачки табачной продукции, в том числе 871 пачка импортной продукции. В ходе проверок выявлены факты нарушений:

реализация табачных изделий по цене выше максимальной;

нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях;

несоблюдение требований к знаку о запрете курения;

стимулирование продажи табака.

Наложено 5 штрафов об административных правонарушениях на общую сумму 27,5 тыс. рублей, из них на должностных лиц 20 тыс. рублей, на граждан 7,5 тыс. рублей.

В нашей стране в последнее время огромную популярность получило курение кальяна, в основном среди молодых людей. Проблема в том, что большинство думает, что это совершенно безопасное развлечение. На самом деле все совсем иначе.

Курение кальяна вредно.

кальян – это не безобидная альтернатива сигаретам; за среднюю часовую процедуру курения кальяна в человека попадает приблизительно в 50-100 раз больший объем дыма по сравнению с обычной сигаретой;

дым кальяна токсичен, даже в очищенном водой кальянном дыме, содержится огромное количество токсических веществ, солей тяжелых металлов, угарного газа, которые вызывают разные онкологические заболевания, хронический бронхит и эмфизему;

лабораторный анализ кальянного дыма выявил поддающиеся измерению уровни канцерогенных веществ (в том числе специфичных для табака нитрозаминов, полициклических ароматических углеводородов [ПАУ],

летучих альдегидов, например, формальдегида и бензола), оксида азота и тяжелых металлов.

ни вода, ни другие добавочные средства защиты не смогут обеспечить вам безвредность курения кальяна и не помогут избежать возникновения зависимости от никотина;

совместное использование мундштука кальяна большим количеством курильщиков содержит в себе опасность заражения каким-либо серьезным инфекционным заболеванием;

пребывание в компании людей курящих кальян тоже является пассивным курением, оно плохо влияет на здоровье некурящего и проявляет действие, которое равнозначно нахождению в задымленном сигаретой месте. При всем этом плюсуются продукты сгорания применяемого как горючего элемента – древесного угля с примесями различных химических веществ.

Итак, известный слоган «курить - здоровью вредить» является актуальным не только для курильщиков обычных сигарет, но и для любителей кальяна. Прежде чем поддаться искушению сладостного аромата кальяна, необходимо отдавать себе отчет в том, какой вред и какие патологические последствия могут возникнуть после его выкуривания.

Работа по надзору за соблюдением антитабачного законодательства продолжается.