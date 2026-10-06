Жители Псковской области могут получить справки на оружия не выходя из дома

Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области информирует о работе цифрового сервиса в государственной информационной системе в сфере оборота оружия (ГИС ФПКО), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Теперь физические и юридические лица могут в режиме реального времени получить официальную справку о наличии или отсутствии зарегистрированного на них оружия.

Доступ к новому функционалу реализован через личный кабинет на официальном портале Росгвардии. Для авторизации используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), что позволяет гражданам входить в систему, используя привычный логин и

пароль от портала «Госуслуги».

В личном кабинете владельца отображается полная история его взаимодействия с разрешительной системой. В частности, пользователю доступны сведения о выданных лицензиях и разрешениях, а также данные об учтенном и архивном оружии. В архивный раздел попадает информация об оружии, которое было продано, утрачено, похищено или изъято правоохранительными органами.

Кроме того, в системе можно просмотреть данные об охотничьем билете, пройденном медицинском освидетельствовании, обучении правилам безопасного обращения с оружием и результатах проведенных проверок.