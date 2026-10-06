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Псковичка накопила 52 штрафа за нарушения ПДД на 55 тысяч рублей

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В Пскове 22-летняя девушка получила от Госавтоинспекции сразу 52 напоминания о необходимости соблюдать правила дорожного движения. На исполнении в отделении судебных приставов города №1 находилось 52 исполнительных производства в отношении девушки на общую сумму 55 550 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УССП России по региону.

Юная леди регулярно попадала в объективы дорожных камер, предпочитая передвигаться по городу на высокой скорости. В копилку нарушений добавился и штраф за непристегнутый ремень. Сотрудники ведомства направили запросы в соответствующие органы.

Получив ответы, судебный пристав-исполнитель вынесл постановление об аресте счетов. Выяснилось, что у девушки есть второй автомобиль. Сотрудник ведомства объяснил, если в кратчайшие сроки нарушительница не погасит долг, ей грозит штраф за неуплату в установленный законом срок, а также аресты ее автомобилей.

Осознав происходящее, девушка пришла на личный прием и попросила квитанцию для оплаты. После поступления денежных средств на расчетный счет ведомства, исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.

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