Две квартиры для педагогов: в Псковском округе вручили ключи от служебного жилья

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, собрала педагогов со всего Псковского муниципального округа в стенах Родинского дома культуры. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах
По традиции, за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования Псковского округа Наталья Федорова вручила гранты главы муниципалитета:
- В номинации «Руководитель» - директору Писковской школы Галине Строгановой;
- В номинации «Учитель» - учителю истории и обществознания Москвинской школы Ольге Яковлевой;
- В номинации «Классный руководитель» - классному руководителю 7«А» класса Писковской школы Вере Федоровой;
- В номинации «Педагог дошкольного образования» - воспитателю детского сада «Золотой Петушок», структурного подразделения Тямшанской гимназии Александре Стеценко;
- В номинации «Педагог дополнительного образования» - педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и молодежи Дарье Киселевой.
В рамках региональной поддержки педагогических работников, реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования Псковской области» и в соответствии с результатами конкурсного отбора муниципальных образований - приобретено две квартиры для педагогических работников Псковского округа.
Почетные грамоты министерства просвещения России и министерства образования Псковской области, благодарности администрации Псковского округа, Собрания депутатов и отдела образования муниципалитета получили десятки представителей педагогического сообщества.
За высокие результаты работы в организации учебного и воспитательного процесса в 2025\26 учебном году сертификаты на приобретение малых архитектурных форм получили Стремуткинская и Моглинская школы, а также Тямшанская гимназия. С праздником педагогов округа поздравил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Ключко. Творческим подарком гостям стали концертные номера артистов дома культуры.
Напомним, День учителя празднуется 5 октября.