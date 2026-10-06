Две квартиры для педагогов: в Псковском округе вручили ключи от служебного жилья

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, собрала педагогов со всего Псковского муниципального округа в стенах Родинского дома культуры. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

»В ходе праздника мы чествовали педагогов и воспитателей – талантливых профессионалов, увлеченных своей работой новаторов и людей, которые отдают свое сердце детям ежедневно. Сердечно поздравила гостей нашего праздника, ветеранов педагогического труда и от лица муниципальных властей поблагодарила коллег за их нелегкий, но социально значимый труд: учитель – это человек, в чьих руках наше будущее», – рассказала глава округа.

По традиции, за высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования Псковского округа Наталья Федорова вручила гранты главы муниципалитета:

В номинации «Руководитель» - директору Писковской школы Галине Строгановой;

В номинации «Учитель» - учителю истории и обществознания Москвинской школы Ольге Яковлевой;

В номинации «Классный руководитель» - классному руководителю 7«А» класса Писковской школы Вере Федоровой;

В номинации «Педагог дошкольного образования» - воспитателю детского сада «Золотой Петушок», структурного подразделения Тямшанской гимназии Александре Стеценко;

В номинации «Педагог дополнительного образования» - педагогу дополнительного образования Центра развития творчества детей и молодежи Дарье Киселевой.

В рамках региональной поддержки педагогических работников, реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования Псковской области» и в соответствии с результатами конкурсного отбора муниципальных образований - приобретено две квартиры для педагогических работников Псковского округа.

«С большим удовольствием вручила ключи от служебного жилья: Наталье Ягодиной – и.о. директора Родинской школы и Татьяне Нарете - учителю русского языка и литературы Торошинской школы», – добавила Наталья Федорова.

Почетные грамоты министерства просвещения России и министерства образования Псковской области, благодарности администрации Псковского округа, Собрания депутатов и отдела образования муниципалитета получили десятки представителей педагогического сообщества.

За высокие результаты работы в организации учебного и воспитательного процесса в 2025\26 учебном году сертификаты на приобретение малых архитектурных форм получили Стремуткинская и Моглинская школы, а также Тямшанская гимназия. С праздником педагогов округа поздравил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Ключко. Творческим подарком гостям стали концертные номера артистов дома культуры.

Напомним, День учителя празднуется 5 октября.