Раскрыт неочевидный фактор ускорения разрушения суставов

Высокое артериальное давление может ускорять разрушение суставного хряща и прогрессирование остеоартрита. Ученые обнаружили гормональный механизм, который объясняет эту связь. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи проанализировали данные 36 820 человек старше 45 лет. Гипертония была связана с остеоартритом, причем связь была сильнее при более серьезном повреждении коленных суставов.

Эксперименты на мышах показали, что при высоком давлении повышается уровень вазопрессина — гормона, участвующего в регуляции давления. Он попадает в суставы и воздействует на поврежденный или стареющий хрящ, пишет «Лента.ру».

В таком хряще становится больше рецепторов AVPR1A, чувствительных к вазопрессину. Их активация усиливает выработку ферментов, разрушающих хрящ, и одновременно снижает образование коллагена и других необходимых для его восстановления веществ.

Когда ученые блокировали эти рецепторы у мышей, гипертония переставала ускорять разрушение хряща. При этом обычные препараты от высокого давления такого эффекта не давали.

Авторы считают, что обнаруженный механизм может стать новой мишенью для лечения остеоартрита.