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Псковичка стала победительницей Всероссийского форума молодых учёных «Полюс»

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Псковичка Ксения Птушко стала победительницей Всероссийского форума молодых учёных «Полюс». Как рассказали в Центре молодежи и общественных инициатив, в Архангельской области завершился Всероссийский форум молодых учёных «Полюс». Участницей этого масштабного события стала представительница Псковской области Ксения Птушко, которая вошла в число победителей в командном и индивидуальном зачётах.

Фото здесь и далее: Центр молодежи и общественных инициатив

Форум собрал молодых исследователей со всей страны — студентов, аспирантов, кандидатов и докторов наук. В рамках программы участники работали над проектными кейсами, обменивались опытом и знакомились с актуальными направлениями научных исследований.

Ксения Птушко вместе с командой работала над проектным кейсом, вложив в него немало сил и времени. Внимательность к деталям и умение предложить нестандартные решения принесли результат: команда одержала победу и получила награду «Лучшее решение кейса».

Кроме того, Ксения приняла участие в индивидуальном кейсе от «Газпром», где стала единственным несовершеннолетним участником. Несмотря на серьёзную конкуренцию с докторами наук и студентами ведущих научных вузов, её идеи были признаны одними из лучших — Ксения вошла в число победителей индивидуального трека.

«Форум молодых учёных "Полюс" стал для меня настоящим открытием! Я смогла познакомиться с таким количеством молодых учёных, что даже не передать словами. Не обошлось и без проектной деятельности, на которую мы с командой потратили не одну ночь, чтобы довести проект до идеала. Именно наша внимательность к мелочам и новым идеям привела нас к победе и "Лучшему решению кейса". Также я писала индивидуальный кейс от "Газпром", где была единственным несовершеннолетним участником. Было очень трудно соревноваться с докторами наук или студентами лучших научных вузов, но мои идеи встали в ряд с идеями учёных, и я стала одной из победительниц индивидуального кейса!» — поделилась впечатлениями Ксения Птушко.

Участие в форуме «Полюс» стало для псковички уникальным опытом, который, по её словам, поможет в дальнейшем научном и профессиональном развитии.

Форум молодых учёных «Полюс» проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»

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