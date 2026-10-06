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Врач назвал наиболее характерные проявления тромбоза

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Тромбоз может проявляться по-разному, рассказал заведующий отделением гематологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Радион Тарновский. 

«При тромбозе глубоких вен часто возникают односторонний отек конечности, боль или чувство распирания, изменение температуры или цвета кожи. При тромбоэмболии легочной артерии возможны внезапная одышка, боль в груди, учащенное сердцебиение, выраженная слабость, иногда потеря сознания», — предупредил врач. При появлении подобных симптомов он призвал срочно обращаться за медицинской помощью.

При этом, по словам Тарновского, периодическое измерение «густоты крови» по бытовым признакам — цвету крови при анализе, склонности к головной боли или усталости — не имеет диагностического смысла, пишет «Лента.ру». Он подчеркнул: если у человека есть факторы риска тромбоза, врач может оценить их совокупность и при необходимости назначить лабораторные или инструментальные исследования.

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