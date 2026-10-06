Спортсмены Псковского филиала университета ФСИН завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо

В Пскове состоялся чемпионат Псковской области по самбо, объединивший сильнейших спортсменов региона. Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России достойно представили образовательную организацию, завоевав пять медалей, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Серебряными призерами соревнований стали Евгений Косьмин в весовой категории до 64 килограмм, Ислам Медетханов в весовой категории до 79 килограмм и Иван Куламин в весе до 71 килограмма. Бронзовые медали завоевали Кирилл Бабкин в весовой категории до 64 килограмм и Артем Васильев в весе до 88 килограмм.