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Спортсмены Псковского филиала университета ФСИН завоевали медали на чемпионате Псковской области по самбо

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В Пскове состоялся чемпионат Псковской области по самбо, объединивший сильнейших спортсменов региона. Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России достойно представили образовательную организацию, завоевав пять медалей, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

Серебряными призерами соревнований стали Евгений Косьмин в весовой категории до 64 килограмм, Ислам Медетханов в весовой категории до 79 килограмм и Иван Куламин в весе до 71 килограмма. Бронзовые медали завоевали Кирилл Бабкин в весовой категории до 64 килограмм и Артем Васильев в весе до 88 килограмм.

«Каждое соревнование – это возможность проверить себя, получить ценный соревновательный опыт и увидеть, над чем еще предстоит работать. Курсанты продемонстрировали хорошую физическую подготовку, выдержку и стремление к победе. Уверен, что эти результаты станут для них дополнительной мотивацией для дальнейшего совершенствования и новых спортивных достижений», – отметил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России Эдуард Никандров.

 

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