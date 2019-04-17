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Общество

Петербургская компания требует через суд признать «Псковпассажиравтотранс» банкротом

18.04.2019 15:57|ПсковКомментариев: 0

В Арбитражный суд Псковской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Нафтэн» (Санкт-Петербург) с требованием признать ГППО  «Псковпассажиравтотранс» банкротом. Сумма исковых требований составила 2,65 млн рублей. 

Однако заявление пока оставлено без движения. Как пояснили в суде, в нарушение требований АПК РФ, к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленном законом порядке, при этом ходатайства о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины заявлено не было. Кроме того, заявителем не приложены документы, подтверждающие частичное исполнение решения Арбитражного суда Псковской области от 29 июня 2018 года по делу №2203/2018, выписки из ЕГРЮЛ в отношении заявителя и должника, сведения о состоянии исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа.

Заявителю предложено в срок до 7 мая текущего года устранить указанные нарушения. В случае непоступления документов к указанному дню и часу непосредственно в суд, заявление подлежит возвращению.

Добавим, что ранее компания «Нафтэн», специализирующаяся на поставках автомасел, технических жидкостей для автотранспорта, автохимии и аккумуляторных батарей, уже обращалась в Арбитражный суд Псковской области с просьбой взыскать с ГППО «Псковпассажиравтотранс» 6 млн 695 тысяч рублей долга за оказанные услуги.

Суд установил, что стороны заключили договор поставки, по которому в период с 27 апреля 2017 года по 6 февраля 2018 года «Нафтэн» поставил псковскому госпредприятию товар на сумму 8 млн 265 тысяч 842 рубля. Однако обязательства по оплате поставленного товара покупатель исполнил ненадлежащим образом. В итоге суд постановил взыскать с ГППО «Псковпассажиравтотранс» в пользу ООО «Нафтэн» 6 млн 695 тысяч 006 рублей, в том числе 6 млн 356 тысяч 313 рублей долга, 338 тысяч 693 рублей процентов, а также 72 тысяч 934 рубля судебных издержек. 

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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