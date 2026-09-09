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Псковский бизнес стал втрое чаще использовать ИИ на онлайн-встречах – аналитики

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Летом 2026 года число онлайн-встреч в Псковской области увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество вебинаров – на 29%. Это следует из данных платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. При этом использование инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности встреч выросло в три раза.

Наиболее заметную динамику показал ИИ-ассистент – этим летом псковские пользователи обращались к нему в 3,6 раза чаще, чем годом ранее. Он помогает быстро находить нужную информацию в ходе встречи, возвращаться к обсуждённым вопросам, решениям и задачам. Использование автоматического саммари выросло в два раза, а транскрибации – более чем в 2,3 раза.

Ещё активнее жители региона стали пользоваться инструментами для работы с видео. Размытие и замену фона, маски и аватары, цветокоррекцию и умный зум летом применяли на 122% чаще, чем в июне–августе 2025 года.

«Рабочий день сегодня состоит из множества задач, между которыми приходится переключаться даже в самые неподходящие моменты, например, отвлекаться на звонок во время онлайн-совещания. Раньше после этого приходилось уточнять у коллег, что успели обсудить. ИИ-ассистент позволяет быстро восстановить контекст прямо по ходу встречи – спросить, о чём говорили, какие вопросы уже разобрали и к какому решению пришли. На мой взгляд, именно такие простые сценарии хорошо показывают практическую пользу искусственного интеллекта – технология помогает человеку оставаться включённым в контекст даже при высокой нагрузке и постоянном лавировании между задачами», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.
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