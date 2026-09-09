Расписание автобусов №136 и №137 изменится в Пскове с 12 сентября

Изменения в расписание движения автобусов по маршрутам №137 «Псков — Филатова Гора» и №136 «Псков — Великорецкое» внесут с 12 сентября, сообщили в АО «Псковпассажиравтотранс».

Изменения коснутся рейсов, следующих в Филатову Гору и Великорецкое, в том числе с заездом в село Великорецкое и через улицу Рокоссовского.

По маршруту №136 «Псков — Великорецкие» автобусы будут курсировать по средам и пятницам, субботам и воскресеньям. Часть рейсов будет выполняться автобусами маршрута №137.

Маршрут №137 «Псков — Филатова Гора» предусматривает заезд в Великорецкое. В отдельные дни автобусы будут следовать через улицу Рокоссовского.

Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте перевозчика.