В Пскове выявили 13 самовольно размещенных информационных конструкций

13 самовольно размещенных информационных конструкций выявили в Пскове в ходе рейдов, проведенных с 3 по 9 сентября, сообщили в контрольном управлении администрации города.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации г. Пскова

Нарушения обнаружили на Рижском и Октябрьском проспектах, улицах Крестки, Советской Армии, Красноармейской набережной и в Узком переулке. Владельцам конструкций выдали предупреждения.

«В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова "Служба благоустройства города" на основании постановлений Администрации города Пскова», - отметили в управлении.