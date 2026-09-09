Отказ от освидетельствования обернулся для великолучанина арестом автомобиля

Автомобиль 41-летнего жителя Великих Лук арестовали за неуплату штрафа после отказа от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Поздним вечером сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого, по данным ведомства, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование, однако он отказался.

В отношении великолучанина составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Суд назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год.

В установленный срок мужчина штраф не оплатил, после чего материалы дела поступили в службу судебных приставов. В отношении должника возбудили исполнительное производство, арестовали денежные средства на банковских счетах и ограничили ему выезд за пределы России.

Поскольку задолженность погашена не была, судебный пристав установил, что в собственности мужчины находится автомобиль. Машину описали и арестовали. Транспортное средство оставили владельцу на ответственное хранение без права пользования.

У великолучанина есть 10 дней для добровольного погашения задолженности. В противном случае автомобиль оценят и передадут на принудительную реализацию.