Врач рассказал, какие молочные продукты нельзя есть после истечения срока годности

Некоторые молочные продукты можно употреблять в течение нескольких дней после истечения срока годности, однако творожные десерты и сырки есть после этой даты не рекомендуется, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Если молочный продукт пролежал в холодильнике и срок годности истек на пару дней — риски зависят от типа продукта и того, как он хранился. Пастеризованное молоко в закрытой упаковке через один-два дня после даты на этикетке обычно еще безопасно, потому что производитель закладывает запас, а низкая температура тормозит рост бактерий. Но если упаковка открыта — молоко может скиснуть быстрее, и тогда употреблять его уже не стоит», — сказал он.

По словам врача, другая ситуация складывается с сырками и творожными десертами. Они содержат много влаги и сахара, что создает благоприятную среду для размножения бактерий и плесневых грибков.

«Даже один-два дня просрочки у таких продуктов — уже повод отнестись с подозрением. Главная опасность — пищевые отравления, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, в худшем случае — кишечные инфекции вроде сальмонеллеза или листериоза», — добавил специалист.

Он посоветовал перед употреблением обращать внимание на запах, вкус, консистенцию и внешний вид продукта, пишет «Газета.ру».

«Если что-то смущает — выбрасывайте без сожалений. А вот если продукт горьковат, изменил цвет или покрылся плесенью — есть его нельзя ни при каких условиях», — заключил Умнов.

