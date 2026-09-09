 
Общество

Врач рассказал, какие молочные продукты нельзя есть после истечения срока годности

0

Некоторые молочные продукты можно употреблять в течение нескольких дней после истечения срока годности, однако творожные десерты и сырки есть после этой даты не рекомендуется, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Если молочный продукт пролежал в холодильнике и срок годности истек на пару дней — риски зависят от типа продукта и того, как он хранился. Пастеризованное молоко в закрытой упаковке через один-два дня после даты на этикетке обычно еще безопасно, потому что производитель закладывает запас, а низкая температура тормозит рост бактерий. Но если упаковка открыта — молоко может скиснуть быстрее, и тогда употреблять его уже не стоит», — сказал он.

По словам врача, другая ситуация складывается с сырками и творожными десертами. Они содержат много влаги и сахара, что создает благоприятную среду для размножения бактерий и плесневых грибков.

«Даже один-два дня просрочки у таких продуктов — уже повод отнестись с подозрением. Главная опасность — пищевые отравления, тошнота, рвота, диарея, боли в животе, в худшем случае — кишечные инфекции вроде сальмонеллеза или листериоза», — добавил специалист.

Он посоветовал перед употреблением обращать внимание на запах, вкус, консистенцию и внешний вид продукта, пишет «Газета.ру».

«Если что-то смущает — выбрасывайте без сожалений. А вот если продукт горьковат, изменил цвет или покрылся плесенью — есть его нельзя ни при каких условиях», — заключил Умнов.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026