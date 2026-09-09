Энциклопедию «10 великих битв 1941-1945 годов» презентовал в Пскове Сергей Полонский

Творческая встреча с писателем Сергеем Полонским, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 9 сентября. В рамках мероприятия состоялась презентация школьной энциклопедии «Десять великих битв 1941-1945 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Полонский — писатель, военврач, вице-президент Ассоциации ветеранов боевых действий Северо-Запада России, член Русского географического общества.

В энциклопедию вошли описания 10 великих битв 1941–1945 годов, включая Московскую, Сталинградскую, Курскую, Берлинскую и Маньчжурскую операции. Помимо военной хроники, книга рассказывает о работе тыла, ленд-лизе, оккупационном режиме, потерях сторон и Нюрнбергском процессе, а также содержит сравнительные таблицы оснащения советских и немецких дивизий.

«Почему мы издали эту книгу? Бывая на встречах, меня часто приглашают на "Уроки мужества" рассказать и пообщаться с ребятами на уроке истории. Будучи человеком творческим, я не веду монолог, всегда наша встреча проходит в виде диалога, и мы задаем вопросы молодым людям на предмет знания Великой Отечественной войны. Скажу честно, уровень знаний молодежи на тему Великой Отечественной войны оставляет желать лучшего, а Великую Отечественную войну надо знать», — поделился Сергей Полонский.

Книга дополнялась и переиздавалась после встреч и отзывов читателей.

По словам автора, она подойдет для преподавателей, репетиторов, учителей и школьников для освоения темы Великой Отечественной войны.

«Если бы не подвиг ваших прадедов, а моих дедов, то мы бы с вами здесь просто не сидели. И почему еще нужно знать историю Великой Отечественной войны? Чтобы не совершать те ошибки, которые были совершены в 1941 году», — сказал автор книги.

В рамках встречи автор задавал слушателям вопросы по теме Великой Отечественной войны, после чего за лучшие ответы Сергей Полонский подарил победителям свою энциклопедию.

Также Сергей Полонский рассказал, что сейчас он в процессе написания новой книги «Великий чайный путь», с которой он планирует посетить Псков через год.

Встреча проведена в рамках І этапа героико-патриотической экспедиции Сергея Полонского «Никто не забыт, ничто не забыто».

Все интересующиеся могут ознакомиться с книгой в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова.