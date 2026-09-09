Энциклопедию «10 великих битв 1941-1945 годов» презентовал в Пскове Сергей Полонский

Творческая встреча с писателем Сергеем Полонским, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова сегодня, 9 сентября. В рамках мероприятия состоялась презентация школьной энциклопедии «Десять великих битв 1941-1945 годов», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сергей Полонский — писатель, военврач, вице-президент Ассоциации ветеранов боевых действий Северо-Запада России, член Русского географического общества.
В энциклопедию вошли описания 10 великих битв 1941–1945 годов, включая Московскую, Сталинградскую, Курскую, Берлинскую и Маньчжурскую операции. Помимо военной хроники, книга рассказывает о работе тыла, ленд-лизе, оккупационном режиме, потерях сторон и Нюрнбергском процессе, а также содержит сравнительные таблицы оснащения советских и немецких дивизий.
Книга дополнялась и переиздавалась после встреч и отзывов читателей.
По словам автора, она подойдет для преподавателей, репетиторов, учителей и школьников для освоения темы Великой Отечественной войны.
В рамках встречи автор задавал слушателям вопросы по теме Великой Отечественной войны, после чего за лучшие ответы Сергей Полонский подарил победителям свою энциклопедию.
Также Сергей Полонский рассказал, что сейчас он в процессе написания новой книги «Великий чайный путь», с которой он планирует посетить Псков через год.
Встреча проведена в рамках І этапа героико-патриотической экспедиции Сергея Полонского «Никто не забыт, ничто не забыто».
Все интересующиеся могут ознакомиться с книгой в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова.