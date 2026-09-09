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УФСИН Псковской области заключило соглашение с региональным отделением Ассоциации юристов России

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Соглашение о взаимодействии подписали УФСИН России по Псковской области и Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Документ подписали начальник территориального органа Виктор Леонов и председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Розов.

Соглашение направлено на укрепление партнерских связей, повышение правовой грамотности населения и решение социально значимых вопросов. Особое внимание стороны уделят оказанию квалифицированной юридической поддержки лицам, в отношении которых применяются механизмы пробации.

В рамках сотрудничества планируется проводить совместные семинары, лекции и круглые столы по актуальным вопросам права и правоприменительной практики. Кроме того, граждан смогут бесплатно консультировать по социально-правовым вопросам в устной и письменной форме.

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