УФСИН Псковской области заключило соглашение с региональным отделением Ассоциации юристов России

Соглашение о взаимодействии подписали УФСИН России по Псковской области и Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Документ подписали начальник территориального органа Виктор Леонов и председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Розов.

Соглашение направлено на укрепление партнерских связей, повышение правовой грамотности населения и решение социально значимых вопросов. Особое внимание стороны уделят оказанию квалифицированной юридической поддержки лицам, в отношении которых применяются механизмы пробации.

В рамках сотрудничества планируется проводить совместные семинары, лекции и круглые столы по актуальным вопросам права и правоприменительной практики. Кроме того, граждан смогут бесплатно консультировать по социально-правовым вопросам в устной и письменной форме.