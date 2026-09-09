Титулованные королевы поздравили псковичей с Днем красоты

Титулованные псковички, победительницы и топ-королевы российских конкурсов красоты поздравили жителей региона с Международным днем красоты, сообщили Псковской Ленте Новостей представители девушек.
Видео: «Миссис Псков конкурса Миссис Россия» / «ВКонтакте»
В честь праздника участницы подготовили видео, снятое в преддверии новых сезонов конкурсов «Мисс Псков» и «Миссис Псков».
Напомним, кастинг для желающих принять участие в проекте «Мисс/Миссис Псков — 2026» продолжается.
Организаторы отмечают, что свободных мест становится все меньше.
Подать заявку на кастинг можно в личных сообщениях паблика «Миссис Псков конкурса «Миссис Россия» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8 (091) 135-01-914.