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Титулованные королевы поздравили псковичей с Днем красоты

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Титулованные псковички, победительницы и топ-королевы российских конкурсов красоты поздравили жителей региона с Международным днем красоты, сообщили Псковской Ленте Новостей представители девушек.

Видео: «Миссис Псков конкурса Миссис Россия» / «ВКонтакте»

В честь праздника участницы подготовили видео, снятое в преддверии новых сезонов конкурсов «Мисс Псков» и «Миссис Псков».

Напомним, кастинг для желающих принять участие в проекте «Мисс/Миссис Псков — 2026» продолжается.

Организаторы отмечают, что свободных мест становится все меньше.

Подать заявку на кастинг можно в личных сообщениях паблика «Миссис Псков конкурса «Миссис Россия» в социальной сети «ВКонтакте» или по телефону 8 (091) 135-01-914.

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