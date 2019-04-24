Общество

Акция «Доброе сердце» пройдет 26 и 27 апреля в Пскове

Ежегодная предпасхальная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» пройдет 26 и 27 апреля в гипермаркете «Империал». По доброй традиции в канун Пасхи отзывчивые жители города смогут помочь воспитанникам Бобровского детского дома для детей-инвалидов.

В учреждении проживают ребята в возрасте от 4 до 18 лет. Все они имеют серьезные отклонения в развитии. Ежегодно Детский фонд при поддержке волонтеров и неравнодушных жителей города проводит акцию по сбору средств на приобретение нужных вещей для этих ребят.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в детском фонде, в этом году цель – помочь обустроить игровую комнату в Бобровском детском доме. В учреждении всегда пытаются создавать уютную домашнюю атмосферу. Сейчас в отремонтированной игровой комнате не хватает ярких игрушек, также нужно приобрести развивающие материалы, коврики, мягкую мебель, чтобы не только создать уют, но и организовать индивидуальное пространство для воспитанников учреждения.

На протяжении двух дней волонтеры Детского фонда будут рассказывать посетителям гипермаркета о том, как можно поучаствовать в судьбе особенных детей. Свое желание помочь в проведении акции уже выразили студенты разных факультетов Псковского государственного университета, волонтерский отряд «Индиго» Псковского политехнического колледжа и другие единомышленники Детского фонда.

В качестве благодарности, каждый, кто сделает пожертвование, получит в подарок яркую пасхальную открытку от воспитанников детских домов и школ-интернатов области. Кроме этого, каждый участник акции сможет написать пожелание детям из Бобровского детского дома и положить его в «Корзинку добра». А на площадке перед торговым центром состоится выступление собак пород сибирский хаски, спрингер-спаниель и американская акита, с которыми все желающие смогут поиграть и сфотографироваться.

В этом году присоединиться к доброму делу станет еще проще: пожертвование можно будет сделать через банковский терминал.

Каждый сможет сделать свой вклад в оборудование игровой комнаты для детей. Приглашаем всех неравнодушных жителей города присоединиться к доброму делу.