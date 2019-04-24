Общество

Дарья Козьякова: Из-за деклараций сельских депутатов приходится уговаривать пойти на выборы

Федеральная инициатива об упрощении порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений позволит сохранить уже существующие кадры, работающие в сельских советах. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова.

«Если бы можно было голосовать за этот законопроект двумя руками, двумя кнопками, я бы это сделала с большим удовольствием, потому что, работая на местном уровне, я знаю, что такое работа городским или сельским депутатом, и насколько сложно на этом уровне подобрать кадры. Сложно подобрать даже общественников. Кроме нагрузки и определенного бремени ответственности перед населением, которое несут депутаты, мы еще в довесок накладываем на них обязанности по предоставлению ежегодных деклараций. В результате каждый год мы уговариваем людей все-таки идти с нами на выборы, уговариваем нести эту общественную нагрузку. На территории городских поселений люди еще, может быть, и лояльнее, но что касается сельских депутатов, кандидатов найти очень сложно», - поделилась она.

Дарья Козьякова подчеркнула, что проблема кроется не в том, что кто-то пытается что-то скрыть или недорассказать, а в том, что подача деклараций отнимает много времени: нужно съездить в райцентр, взять справку в банке определенным числом, которая, к тому же, не готовится одним днем. «Еще нужно вытянуть детей, который студентами где-то обучаются, указать все тонкости. И не дай бог ты забыл про какие-то три копейки, за это придется нести ответственность. В большинстве своем все это выносится публично, а это еще и общественный резонанс – прокуратура выявила нарушения. Люди принимают такое очень близко к сердцу, особенно люди старой закалки, а сельские депутаты в большинстве своем - это люди возрастные», - уточнила она.

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При этом Дарья Козьякова не считает, что упрощение порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений привлечет больше людей в политику. «Сельские поселения – это не тот уровень, где есть активная политическая борьба. Здесь работа строится на определенном кадровом потенциале, который уже есть. Чтобы его не растерять, чтобы вместе работать на благо района, нужны такие меры. Это облегчит работу и нам: и администрации района, и местным отделениям партии. Будет проще налаживать коммуникацию», - заключила парламентарий.