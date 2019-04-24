Общество

Вадим Афанасьев: Пусть о доходах отчитываются те, кто много зарабатывает

Отчитываться о доходах должны те, кто много зарабатывает, чего не скажешь о людях, живущих на селе, в том числе работающих на общественных началах депутатами в советах сельских поселений. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковского областного собрания Вадим Афанасьев, комментируя законодательную инициативу об упрощении порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе сельских депутатов.

«Не секрет, что у жителей сельских поселений довольно низкие заработки. О чем там отчитываться? На селе и так никто не хочет идти в депутаты, поэтому требовать от них еще и строгой отчетности о доходах неуместно. Получается нелепая ситуация, доходов особо никаких нет, а все необходимые процедуры надо соблюсти. И при этом еще будешь переживать, не упустил ли ты чего, не забыл про какой-нибудь рубль на счетах или даже копейку. Если ее потом найдет прокурор во время проверки, возникнет неприятная ситуация», - поделился парламентарий.

В качестве примера Вадим Афанасьев привел свой опыт: «У меня в 80-х или даже 70-х годах был куплен мотоцикл. Я про него уже и не помню, а прокуратура нашла, выяснила, что он не списан, и обвинила меня, что я его скрыл. Кому может быть приятна такая ситуация? А это были времена, когда я был еще районным депутатом, сейчас же порядок ужесточили еще больше. От таких ошибок никто не застрахован. Если в банке ошибутся и не укажут все ваши счета, это тоже во внимание не принимается, все должен помнить тот, кто подает декларацию о доходах. А люди на селе зачастую не слишком хорошо разбираются во всех банковских тонкостях, могут забыть, что у них на каких-нибудь старых акциях заработано целых два рубля дохода, которые тоже считаются прибылью. И таких ошибок можно допустить очень много».

По его словам, многие сельские жители попросту отказываются бегать и собирать все необходимые справки, именно такие моменты отталкивают от работы депутатом на общественных началах, которая и так отнимает много времени и сил.

Смотрите также Сельским депутатам упростили порядок декларирования доходов

«Даже в районные депутатские корпуса сложно набрать людей, потому что это серьезная нагрузка и серьезная ответственность перед людьми. Раньше у депутатов было больше полномочий, сейчас у парламентариев не так хорошо получается добиваться своего, как говорится, что-то «выбить» или «пробить», а люди у тебя за это спрашивают. Мне, например, никак не добиться, чтобы дорогу Новоржев-Опочка привели в порядок. И при такой нагрузке, еще и необходимо правильно заполнить все бумаги по отчетам о доходах. Пусть отчитываются те, кто зарабатывают серьезные деньги, предприниматели, а не простые люди на селе», - заключил Вадим Афанасьев.