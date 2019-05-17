Общество

Кинологи УФСИН по Псковской области заняли призовые места на интернациональной выставке служебных собак

На территории автодрома Псковской автошколы ДОСААФ, состоялась двухдневная интернациональная выставка служебных собак «Псковский Рубеж -2019». В этом состязании кинологи УФСИН России по Псковской области заняли призовые места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Кроме сотрудников УФСИН России по Псковской области, в соревнования участвовали и другие спортсмены-кинологи Пскова и Великих Лук. Программа мероприятия включала в себя: выставку собак с ближнего и дальнего зарубежья, соревнования среди спортсменов кинологов, показательные выступления и экспертизу собак.

В соревнованиях, по общему курсу дрессировки, за победу боролись 10 спортсменов, где сотрудник регионального УФСИН Станислав Федоров, с бельгийской овчаркой по кличке «Гор», занял 3 место. В поисковой дисциплине, 18 кинологам со служебными собаками, нужно было выполнить упражнение по выборке вещи, обыску местности и багажа, в которой сотрудник отдела по конвоированию Александр Яковлев, с немецкой овчаркой «Атлан» завоевал 2 место.

Помимо этого, сотрудником кинологической службы УФСИН России по Псковской области Ольгой Гребешковой, со своим питомцем, был продемонстрирован поиск имитатора взрывчатых веществ на транспорте.

Количество участников выставки в первый день составило около 700, а во второй более 850.

Организаторами мероприятия выступили: Псковский областной клуб служебного собаководства, клуб элитного собаководства «Бэст» и региональная федерация спортивно-прикладного собаководства.

Напомним, в 2019 году, кинологическая служба уголовно исполнительной системы России празднует юбилей - 110 лет со дня образования.