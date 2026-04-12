Безопасность пасхальных богослужений в РФ обеспечивали более 44 тысяч полицейских

Более 44 тысяч сотрудников полиции обеспечивали правопорядок во время празднования Пасхи в России в ночь на 12 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь с 11 на 12 апреля в субъектах Российской Федерации прошло празднование православного праздника Светлого Христова Воскресения. Свыше 12,7 тысячи торжественных богослужений и крестных ходов состоялись более чем в 7,4 тысячи населенных пунктов. По всей стране 44,1 тысячи сотрудников органов внутренних дел обеспечивали правопорядок в местах проведения торжеств», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Как отметила Волк, также в этой работе были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности. «Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено», - добавила она.