Общество

Александр Козловский подарил бытовую технику многодетным семьям в Кунье и Пскове

В Псковской области двум многодетным семьям оказана помощь в приобретении бытовой техники. Об этом позаботился депутат фракции «Единой России» в Госдуме и руководитель регионального фонда гражданской помощи «Земляки» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Поддержка малоимущих семей – это забота о жителях нашей страны, о детях и о будущем. Каждый может оказаться в трудной жизненной ситуации, но это не означает, что он остался со своими проблемами один на один. Мы готовы протянуть руку помощи тем, кто в этом особенно нуждается», - сказал парламентарий.

Так, Александр Козловский уже решил актуальную проблему малоимущей семьи, проживающей в поселке Кунья. Он откликнулся на обращение матери, которая воспитывает детей одна и при этом является инвалидом детства. Семья получила в подарок стиральную машину-автомат.

Не осталась без внимания и просьба другой многодетной матери, жительницы Пскова. Семье купили современный холодильник взамен сломавшегося старого.