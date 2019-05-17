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Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков убежден, что Дни Псковской области, открывшиеся в Москве,станут для обоих субъектов Российской Федерации новым шагом на пути сотрудничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Мы ежегодно организуем Дни Москвы в регионах и принимаем делегации у себя. Для нас это очень важные мероприятия, потому что каждый регион уникален. Обменяться опытом работы, поделиться определенными секретами - это всегда здорово», - сказал Виталий Сучков и отметил, что Дни Псковской области в Москве проходят на фоне увеличенного товарооборота между регионами.

Два дня, которые официальная делегация Псковской области проведет в Москве, наполнены деловыми контактами и встречами, в ходе которых представители региона и столицы поделятся своим опытом и наработками. Виталий Сучков выразил уверенность в том, что за это время будут решены вопросы, возникшие ранее по сотрудничеству в различных сферах.

Дни Псковской области в Москве проходят в соответствии с договоренностями, достигнутыми между губернатором региона Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Ключевые мероприятия деловой программы - подписание двусторонней программы сотрудничества и выставка-презентация инвестиционного, промышленного и туристического потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ.