Сегодня в Москве пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области

В Москве продолжаются Дни Псковской области. Сегодня в программе запланировано проведение выставки-презентации инвестиционного потенциала Псковской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Также в разных частях города проводится несколько круглых столов на актуальные темы:
«Образование для будущего: современные методы обучения и воспитания»;
«Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи»;
«Развитие туристского потенциала Псковской области и Москвы»;
«Умный город»;
«Развитие добровольческого движения: опыт регионов».
А уже вечером состоится гала-концерт мастеров искусств Псковской области. В нем примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, ансамбль классического танца «Щелкунчик», театр танца «Русские узоры» и ансамбль русских народных инструментов «Сказ». Концерт станет завершающий мероприятие Дней Псковской области в Москве.