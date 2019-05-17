Общество

Сегодня в Москве пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области

В Москве продолжаются Дни Псковской области. Сегодня в программе запланировано проведение выставки-презентации инвестиционного потенциала Псковской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также в разных частях города проводится несколько круглых столов на актуальные темы:

«Образование для будущего: современные методы обучения и воспитания»;

«Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи»;

«Развитие туристского потенциала Псковской области и Москвы»;

«Умный город»;

«Развитие добровольческого движения: опыт регионов».

А уже вечером состоится гала-концерт мастеров искусств Псковской области. В нем примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, ансамбль классического танца «Щелкунчик», театр танца «Русские узоры» и ансамбль русских народных инструментов «Сказ». Концерт станет завершающий мероприятие Дней Псковской области в Москве.