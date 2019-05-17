Общество

Объявлена программа мероприятий на 1 июня в Дно

МУ «Дновский РКЦ» приглашает жителей и гостей города Дно 1 июня на «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей. Посетителей ждут конкурсы, игры,призы и подарки, сообщается в группе «Дновский районный культурный центр (РКЦ)» в социальной сети «Вконтакте».

Программа мероприятий:

12.00 – красочное шествие детской колонны под шумовой оркестр (сбор колонны на ул. Бульвар возле ж/д моста);

12.15 – флэшмоб «Солнышко в ладошке»;

12.20 – игровая программа «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!»;

13.00 – конкурс рисунков на асфальте «Лукошко сказок»;

13.20 – мастер-классы, выставка изделий ДПТ (мамы, папы, бабушки, дедушки) «Протяни руку своему ребенку»;

14.00 – конкурс на лучший костюм сказочного или мультипликационного героя «Волшебный мир сказки».

Участников конкурса на лучший костюм ждут призы. Путем лотереи будут разыграны 5 пригласительных билетов в кино на любой мультфильм, а также суперприз – беспроводной микрофон-караоке с светомузыкой и функцией записи.

В этот день будут продаваться попкорн, сладкая вата, воздушные шарики 0+.