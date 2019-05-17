Объявлена программа мероприятий на 1 июня в Дно

МУ «Дновский РКЦ» приглашает жителей и гостей города Дно 1 июня на «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей. Посетителей ждут конкурсы, игры,призы и подарки, сообщается в группе «Дновский районный культурный центр (РКЦ)» в социальной сети «Вконтакте».
Программа мероприятий:
Участников конкурса на лучший костюм ждут призы. Путем лотереи будут разыграны 5 пригласительных билетов в кино на любой мультфильм, а также суперприз – беспроводной микрофон-караоке с светомузыкой и функцией записи.
В этот день будут продаваться попкорн, сладкая вата, воздушные шарики 0+.