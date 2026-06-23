Ввоз 20 тонн бельгийских груш запретили на границе в Псковской области

В Невельском районе Псковской области специалистами Псковской таможни было остановлено транспортное средство, которое незаконно ввозило продукцию с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

У автомобиля не оказалось документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение груза. Должностные лица провели проверку и выяснили, что в грузовом отсеке автомобиля находится партия свежих груш из Бельгии.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. Партия из 20 тонн бельгийских груш уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в Псковской области.