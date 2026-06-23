Псковичи представили регион на «Тавриде» в Крыму

С 11 по 17 июня 2026 года в арт-кластере «Таврида» в Судаке (Республика Крым) прошла Летняя школа создателей трендов Академии творческих индустрий «Меганом». От Псковской области в образовательном заезде приняли участие Андрей Долинин, Александра Орлова и Мария Степанникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Летняя школа собрала специалистов в сфере современной музыки, музыкального менеджмента, индустрии моды и локальных брендов, а также медиаконтента. Участники работали над музыкальными проектами, разрабатывали бренды с культурным кодом и командные медиапроекты для федеральных коллабораций.

«Это был мой второй визит на Тавриду. Больше всего запомнилась практическая направленность программы и работа с наставниками. Под их чутким руководством наша команда создала эксклюзивные и очень интересные треки. Мы вложили в них много сил и энергии, поэтому теперь будем с огромным нетерпением ждать их выпуска — это стало главным итогом нашей совместной работы», - рассказал участник Андрей Долинин.

Участники привезли в регион не только готовые музыкальные композиции, но и ценный опыт командной работы, новые идеи для реализации и воспоминания о знакомствах с единомышленниками со всей страны.