 
Общество

Пожарные провели профилактический рейд в Острове

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Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели на территории города Остров профилактический рейд сегодня, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда специалисты осуществили беседы с населения о соблюдении требований пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках, а также недопущения неосторожного обращения с огнем.

 

При беседах гражданам вручили листовки и памятки противопожарной направленности, в том числе по правилам эксплуатации электрооборудования и предупреждению пожаров в быту.

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