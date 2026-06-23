Пожарные провели профилактический рейд в Острове

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области провели на территории города Остров профилактический рейд сегодня, 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда специалисты осуществили беседы с населения о соблюдении требований пожарной безопасности в быту и на приусадебных участках, а также недопущения неосторожного обращения с огнем.

При беседах гражданам вручили листовки и памятки противопожарной направленности, в том числе по правилам эксплуатации электрооборудования и предупреждению пожаров в быту.