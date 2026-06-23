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Пять бельчат появились в псковском «Птичьем дворике»

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Пять маленьких бельчат теперь живут в псковском подворье «Птичий дворик», сообщили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Мы долго ждали своих малышей, два года надеялись, что Юппи и Плохиш порадуют нас потомством, но, видимо, не судьба. А вольер большой, скучно, вот и решили, что пора добавить бельчат. Теперь здесь настоящий беличий детский сад, они носятся, прыгают, исследуют каждую ветку. Вольер ожил. Плохиш, как и раньше, бегает без устали, а Юппи предпочитает наблюдать за молодёжью из домика», - рассказали в «Птичьем дворике».
 

Сотрудники подворья пригласили всех желающих приезжать познакомиться с новыми обитателями. 

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