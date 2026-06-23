Строительство новой спортивной площадки началось в Борисовичах

Строительство новой универсальной спортивной площадки началось в деревне Борисовичи. Проект площадки стал победителем конкурсного отбора инициативных проектов в 2025 году. Его инициаторами выступили активные граждане, а также инициативная группа ТОС «Балтийская жемчужина». Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своём канале Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ канал Мах

«Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования Псковской области. Её главный принцип — соавторство: жители и бизнес участвуют в финансировании и становятся полноправными партнёрами в создании важных для жителей объектов. Это не только помогает воплощать в жизнь именно то, что нужно людям, но и формирует бережное отношение к результату», - отметила глава округа.

Общая сметная стоимость проекта составляет 5,3 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиона рублей — средства областного бюджета, 1,1 миллион рублей — софинансирование из средств местного бюджета и 0,7 миллиона рублей — инициативные платежи.

«Вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко проконтролировали работы. На сегодняшний день подрядчиком проведена разбивка территории, установлен бортовой камень по периметру будущей площадки, также бортовой камень уложен для организации пешеходной дорожки. Работы идут по графику, и уже в этом сезоне у жителей появится новое современное место для занятий спортом и активного отдыха», - подчеркнула Наталья Федорова.