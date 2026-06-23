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Почему мозг мотивируется движением к цели, а не достижением, ответил психолог

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Почему ребёнок, которому начали платить за рисунки, в итоге бросил краски навсегда, и как этот феномен объясняет опустошение взрослых людей после долгожданной премии, рассказала психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

Изображение создано нейросетью

Существуют две мотивации, внутренняя и внешняя. Внутренняя – это когда мы делаем что-то, потому что это интересно, важно, значимо. Мы работаем, потому что нам нравится процесс, потому что развиваемся и видим смысл в том, что делаем. Вторая мотивация – внешняя. Это когда мы делаем что-то ради награды, денег, премии, похвалы, признания, статуса, власти. Если внешняя мотивация становится главной, внутренняя разрушается. Это называется эффект подрыва мотивации.

«Классический эксперимент. Детям, которые любили рисовать, начали платить за рисунки. Сначала они рисовали больше. Потом, когда перестали платить, они перестали рисовать вообще, потому что деньги убили удовольствие от процесса. То же самое с премией. Вы работали ради денег, получили деньги. Мозг спрашивает: “А дальше зачем работать, ради чего?”. Если ответа нет, наступает опустошение. Или вы работали, чтобы получить деньги на какую-либо цель или мечту. Это уже другая ситуация. Следующая премия – это конечная точка, а не процесс», - сказала Анна Гусева.

Как отмечает психолог, мозг мотивируется не результатом, а движением к результату. Пока вы идете к цели, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор мотивации. Но когда цель достигнута, дофамин падает. Это называется дофаминовая яма. Вы три месяца жили в предвкушении премии. Мозг был в напряжении, в ожидании награды. Получили премию, напряжение спало, дофамин упал, мотивация исчезла. Деньги не мотивируют долгосрочно, они мотивируют только до определенного порога, когда базовые потребности удовлетворены.

Еда, жилье, безопасность, дополнительные деньги почти не влияют на мотивацию. Вы потратите деньги на что-то обыденное и через неделю забудете. Деньги – это не цель; если у вас нет цели, на которую вы хотите потратить деньги, они теряют смысл, пишет RuNews24.ru.

«Например, когда вы работаете ради премии, работа превращается в инструмент. Вы не думаете о смысле развития, о результате. Вы думаете, сколько еще терпеть до премии. Получили премию и почувствовали, что три месяца делали то, что вам не нравится. Приходит осознание, что вы продали свое время за деньги или отдали в иллюзию ожидания, а не вложили его во что-то значимое, в свое развитие, в свою мечту», - пояснила Анна Гусева.

Психолог рекомендует найти внутреннюю мотивацию: «Спросите себя, зачем вы работаете, что вам интересно в этой работе? Чему учитесь? Какой смысл видите? Если ответа нет, вы работаете не на той работе или обучаетесь не в том месте».

Также стоит ставить цели после премии и не делать премию конечной точкой. Тратить эти деньги рекомендуется осознанно.

«Переключитесь с результата на процесс. Вместо того, чтобы думать «я работаю ради премии», думайте «я работаю, чтобы стать лучше, научиться новому, создавать что-то ценное». Процесс мотивирует сильнее, чем результат», - заключила Анна Гусева.
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