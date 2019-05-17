Общество

Подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, медаль и открытку будут вручать роженицам Псковской области

Подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, памятная медаль и открытка будут вручаться роженицам Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания, говоря о мерах социальной поддержки, которые будут реализованы в текущем году.

В этом году, по его словам, появятся три новых меры социальной поддержки. Во-первых, с 1 января льготным категориям граждан будут возмещаться расходы по оплате за обращение с твердыми коммунальными расходами. Во-вторых, с октября область переходит на цифровое телевизионное вещание. В связи с этим малоимущим гражданам будет возмещаться часть затрат на приобретение пользовательского оборудования.

«В-третьих, особое внимание мы уделили нашим молодым матерям. Каждый новорожденный для Псковской области принципиально важен и дорог. Поэтому роженицам будут вручаться подарочный набор, сертификат на 5 тысяч рублей, а также памятная медаль и открытка. Получать их будут с июня текущего года, но мы направим подарки всем, у кого родился ребёнок с 1 января», - сообщил Михаил Ведерников.