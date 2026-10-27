В Псковской области зафиксировали наибольшую площадь зарастания борщевиком Сосновского среди четырех областей СЗФО

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало почти 160 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, по состоянию на 21 октября в Псковской области зафиксировано наибольшая площадь зарастания борщевиком Сосновского.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

По результатам проведенной работы выявлено зарастание земель борщевиком Сосновского на площади 8,4 тысячи га. Нарушения установлены на 250 земельных участках, принадлежащих 158 собственникам.

В целях устранения выявленных нарушений Службой объявлено 44 предостережения, выдано 149 предписаний, составлен 61 протокол об административных правонарушениях, вынесено 19 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Зарастание борщевиком Сосновского устранено на 11 земельных участках общей площадью почти 95 га. Наибольшая площадь земель, где выявлено зарастание борщевиком Сосновского, зафиксирована в Псковской области – около 6,5 тысячи га. В Ленинградской области выявлено 1,8 тысячи га таких земель, при этом регион лидирует по количеству выданных предписаний – 78 В Новгородской области выявлено 84,1 га земель с зарастанием борщевиком Сосновского, выдано 36 предписаний. В Вологодской области выявлено 60,4 га, выдано четыре предписания.