Один школьный класс и две группы в двух детских садах Псковской области закрыты на карантин из-за ОРВИ

С 19 по 25 октября зарегистрировано 3 254 случая ОРВИ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону, в целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты две группы в двух детских садах и один класс в средней школе.

Изображение: управлении Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 64,8%. В городе Пскове зарегистрировано 1358 случаев ОРВИ, или 41,7% от общего количества по региону. За неделю госпитализировано 32 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.