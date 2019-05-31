Общество

Администрация Пскова объявила аукцион на строительство детского сада в Овсище

Администрация города Пскова объявила электронный аукцион на строительство детского сада на 270 мест на улице Алехина, 22. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Instagram заместитель главы городской администрации Александр Коновалов.

Заявки на участие в аукционе можно пожать до 9.00 19 июня. Аукцион пройдет 24 числа.

Заказчиком работ выступает управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Согласно аукционной документации, строительство сада должно быть завершено до 1 декабря 2020 года.

Общая площадь территории сада составит 3705,73м2; площадь застройки — 1557,17м2. Расчетный срок службы здания - 50 лет.