Общество

Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс»

Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области, конкурс был проведен 10 июня.

Напомним, с 13 сентября 2018 года Николай Киянец возглавлял работу предприятия в статусе исполняющего обязанности директора. До него руководителем «Псковпассажиравтотранса» являлся Александр Питиримов.

Николай Киянец до прихода на псковское автотранспортное предприятие более 20 лет работал в ГУП «Мострансавто».