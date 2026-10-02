Более 2,4 тысячи гектаров заросших сельхозугодий выявили в Псковской области

Более 2,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель заросли в Псковской области в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

С 1 по 25 сентября специалисты ведомства обследовали 17 земельных участков с помощью беспилотников и мобильного приложения «Инспектор». На общей площади 51,1 га в Печорском и Гдовском округах обнаружили борщевик Сосновского. По итогам проверок выдали восемь предписаний об устранении нарушений.

Всего с начала 2026 года в регионе выявили 61 заросший сельскохозяйственный участок общей площадью более 6,4 тысячи га. На четырех участках площадью 16,6 га собственники уже ликвидировали борщевик.

Правообладателям земель, на которых обнаружили борщевик Сосновского, выдали 31 предписание об устранении нарушений и объявили одно предостережение.