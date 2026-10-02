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«Прекрасная возможность прикоснуться к истории»: Михаил Ведерников оценил фестиваль «Архондарик»

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Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» дает возможность не только попробовать продукцию, но и познакомиться с историей и культурой разных регионов России. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения фестиваля в Печорах.

Фото: ПЛН

«Для жителей и гостей это прекрасная возможность не только попробовать продукты, но и прикоснуться к истории, культуре и обычаям регионов нашей огромной страны», — сказал Михаил Ведерников.

В фестивале участвуют представители монастырей из шести регионов России, включая Псковскую область. На площадках они знакомят посетителей с историей своих обителей и монастырскими традициями, а также представляют собственную продукцию.

Фестиваль проходит на площади Победы в Печорах со 2 по 4 октября.

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