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Эксперты Минстроя России оценили общественные пространства Великих Лук

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Общественный экспертный совет Минстроя России посетил Великие Луки с рабочим визитом. Эксперты осмотрели реализованные проекты благоустройства, в том числе Парк Воинской Славы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба города Великие Луки

Особое внимание делегация уделила территориям, связанным с историей Великой Отечественной войны. Также участники поездки осмотрели парк у памятника Александру Матросову и музея, где исторические валы Великолукской крепости соседствуют с игровыми площадками и зонами отдыха.

«То, как эти пространства обустроены, действительно заслуживает внимания и предметного изучения. То же самое можно сказать о парке рядом с памятником Матросову и музеем. Это сложное общественное пространство, которое соединяет в себе как исторические валы Великолукской крепости, так и современные игровые площадки, места для отдыха семей и тихого отдыха пожилых людей», — отметил генеральный директор Союза российских городов, член Общественной палаты России Андрей Максимов.

 

Рабочая поездка стала подготовительным этапом к выездному заседанию, которое состоится 3 октября. Участники планируют обсудить развитие современных городов, архитектуру и взаимодействие городской среды с церковью.

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