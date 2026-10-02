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Гости «Архондарика» научились готовить слоеный пирог и создавать осенние венки

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Мастер-классы по приготовлению слоеного пирога с капустой и созданию осеннего венка прошли в рамках фестиваля монастырской кухни «Архондарик» в Печорах сегодня, 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: ПЛН

Мастер-класс по приготовлению пирога проходил с 12:00 до 18:00. Занятия проводились каждые 40 минут, поэтому попробовать свои силы в приготовлении блюда могли разные посетители фестиваля.

С 14:00 до 15:00 состоялся флористический мастер-класс «Осенний венок гостеприимства». Участники создавали декоративные венки из осенних материалов.

Также в течение дня на фестивале работали павильоны монастырских кухонь и ярмарка.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» проходит в Печорах 2–4 октября. В программе – работа павильонов монастырских кухонь и ярмарки, мастер-классы, лекции, концертные программы и гастрономические мероприятия.

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