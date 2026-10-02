Николай Козловский: Наш город гордится сильным педагогическим составом

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил учителей, сотрудников и ветеранов сферы образования с Днём учителя.

«Профессия учителя всегда была уважаемой и очень ответственной. От таланта учителя и его знаний, умения увлечь и заинтересовать, способности заложить правильные нравственные ориентиры, воспитать патриотизм и трудолюбие зависит будущее ученика, его достижения и вклад, который он внесёт в развитие родной страны», — отметил глава города.

Он подчеркнул, что Великие Луки гордятся своими педагогами, а их профессионализм подтверждается победами на региональных и всероссийских конкурсах.

«Самым главным достижением для каждого учителя являются успехи его учеников. Наши школьники побеждают на олимпиадах, конкурсах и творческих состязаниях, показывают высокие результаты на государственной итоговой аттестации. Выпускники великолукских школ поступают в ведущие вузы России и становятся востребованными специалистами», — говорится в поздравлении.

По словам Николая Козловского, в городе ведётся системная работа по модернизации системы образования и созданию комфортных условий для педагогических коллективов.

«Уважаемые учителя! Примите сердечную благодарность за самоотверженный, созидательный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения великолучан. Отдельные слова признательности — ветеранам педагогического труда за пример ответственного и неравнодушного подхода к делу», — обратился к педагогам глава города.

В завершение он пожелал учителям профессиональных успехов, крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.