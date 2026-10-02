Психолог рассказала, как распознать зависимость от одобрений у подростка

Соцсети давно стали привычной частью взросления, и в самом увлечении ими нет ничего тревожного — опасность прячется в другом. Когда виртуальная реакция начинает определять настроение и поступки подростка, это сигнал, который нельзя игнорировать.

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Цифровая среда, в которой взрослеет современный подросток, незаметно превращает внешнюю реакцию в мерило собственной значимости, и порой эта зависимость от чужого отклика начинает определять поведение и настроение юного человека. Как пояснила психолог в Домашней школе Фоксфорда Ольга Згордан, опасность кроется не в самом увлечении онлайн-площадками, а в том, что внутренние ориентиры подменяются погоней за одобрением, а личные границы размываются ради соответствия чужим ожиданиям.

«Если подросток чрезмерно фрустрируется (злится, огорчается, раздражается) от отсутствия реакции или не той реакции, которая ожидалась на сториз и посты, старается подстраиваться под всё, что рекомендуют по поводу ведения аккаунта и при этом резко меняет стилистику, остро реагирует на комментарии, слишком много времени посвящает ведению своих соцсетей, сложно переключается на другие свои сферы жизни — тогда можно сделать вывод об определенной зависимости от одобрения и об отсутствии внутренних точек опоры», — объяснила Ольга Згордан.

Тревожные сигналы, перечисленные выше, указывают на одну общую проблему: отсутствие прочной опоры внутри самого себя, из-за чего любая внешняя оценка приобретает непомерный вес. Чем раньше близкие заметят эту хрупкость и помогут подростку выстроить устойчивость вне экрана, тем меньше риск, что виртуальное признание навсегда заслонит от него реальную жизнь с её многогранными и куда более надёжными источниками радости, пишет RuNews24.ru.