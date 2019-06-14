Общество

Михаил Ведерников поручил разобраться с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений

В администрации региона в понедельник, 17 июня, прошло заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона начал заседание с подведения итогов мониторинга зарплат руководителей бюджетных учреждений. По его словам, необоснованно завышенные цифры зафиксированы в 7 организациях образования и здравоохранения. «Руководители учреждений не соблюдают действующие ограничения. Вопросы возникают не только к руководству организаций, но и к тем органам власти, кто должен за ними следить», - заметил губернатор и поручил комитету по региональному контролю и надзору в кратчайшие сроки провести служебную проверку и представить предложения по дисциплинарным взысканиям. «Все нарушения должны быть устранены. Моя позиция такова: люди должны получать достойную зарплату, но это в равной степени касается и руководителей, и обычных работников», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Члены комиссии заслушали информацию о подготовке муниципальных служащих в сфере антикоррупционного законодательства. Докладчиком выступил руководитель Управления по вопросам противодействия коррупции администрации области Павел Тельнов. В 2018 году за счет средств бюджета подготовку прошли 37 служащих, в чьи должностные обязанности входит участие в противодействии коррупции, в этом году в плановом режиме планируется обучить 13 человек.

Губернатор заострил внимание на том, что необходимо ежегодно повышать квалификацию муниципальных служащих, в чьи обязанности входит противодействие коррупции. «Нужно сделать так, чтобы коррупционная нетерпимость и понимание действующих законов сформировались на всех уровнях власти. Только так можно повысить эффективность работы и добиться результата», — подчеркнул руководитель области.

Он также заметил, что можно проводить для муниципалитетов небольшие семинары силами Управления по вопросам противодействия коррупции. «Это не потребует финансовых вложений, но положительно скажется на работе органов власти в целом», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, в ходе заседания участники подвели промежуточные итоги исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного указом президента, обсудили и внесли предложения по вопросу проведения государственных закупок. Кроме того, члены комиссии приняли к сведению итоги декларационной кампании, в рамках которой специалисты управления по противодействию коррупции получили больше 3 тыс деклараций о доходах. Серьезных нарушений по заполнению документов и срокам их предоставления выявлено не было. Проверка подлинности представленных сведений продолжается.