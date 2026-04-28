Уточнён один из критериев получения звания «Ветеран труда» и статуса «Дети войны»

В законы «О ветеранах труда Псковской области» и «О детях войны, проживающих в Псковской области» внесено уточнение, позволяющее расширить круг получателей региональных мер социальной поддержки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов. 

Граждане, родившиеся 3 сентября 1945 года, получат право на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» и статуса «Дети войны» – это станет основанием для получения мер социальной поддержки. Ранее эта норма распространялась на тех, кто родился до 2 сентября 1945 года.

Корректировка отражает действующее федеральное законодательство, согласно которому 3 сентября установлено как День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны (1945 год).

В настоящий момент в органах социальной защиты имеются сведения о восьми гражданах, родившихся 3 сентября 1945 года. Четверо из них получают ежемесячную денежную выплату как ветераны труда или инвалиды. При наличии необходимого трудового стажа остальные граждане, родившиеся в этот день, смогут получить звание «Ветеран труда Псковской области».

