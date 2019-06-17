Поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры будут курсировать в Ганзейские дни. РАСПИСАНИЕ

В целях обеспечения перевозок гостей и участников 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые будут проходить в городе Пскове с 27 по 30 июня, ОАО «РЖД» назначает поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.
Расписание движения поездов на направлении Псков – Печоры:
|
Номер поезда
|
Время отправления из Пскова
|
Время прибытия на ст. Печоры
|
Остановки
|
Даты курсирования
|
№925
|
09:00
|
09:40
|
Моглино 09:10–09:11
Новоизборск 09:21–09:22
|
27, 28, 29, 30 июня
|
№927
|
22:50
|
23:30
|
Моглино 23:00–23:01
Новоизборск 23:11–23:12
|
27, 28, 29, 30 июня
Расписание движения на направлении Печоры – Псков:
|
Номер поезда
|
Время отправления со ст. Печоры
|
Время прибытия в Псков
|
Остановки
|
Даты курсирования
|
№926
|
10:20
|
11:01
|
Новоизборск 10:38–10:39
Моглино 10:49–10:50
|
27, 28, 29, 30 июня
|
№928
|
00:10
|
00:51
|
Новоизборск 00:28– 00:29
Моглино 00:39–00:40
|
28, 29, 30 июня, 1 июля
Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Псков - Печоры можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.