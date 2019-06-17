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Общество

Поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры будут курсировать в Ганзейские дни. РАСПИСАНИЕ

18.06.2019 09:20|ПсковКомментариев: 0

В целях обеспечения перевозок гостей и участников 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые будут проходить в городе Пскове с 27 по 30 июня, ОАО «РЖД» назначает поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Расписание движения поездов на направлении Псков – Печоры:

Номер поезда

Время отправления из Пскова

Время прибытия на ст. Печоры

Остановки

Даты курсирования

№925

09:00

09:40

Моглино 09:10–09:11

Новоизборск 09:21–09:22

27, 28, 29, 30 июня

№927

22:50

23:30

Моглино 23:00–23:01

Новоизборск 23:11–23:12

27, 28, 29, 30 июня

Расписание движения на направлении Печоры – Псков:

Номер поезда

Время отправления со ст. Печоры

Время прибытия в Псков

Остановки

Даты курсирования

№926

10:20

11:01

Новоизборск 10:38–10:39

Моглино 10:49–10:50

27, 28, 29, 30 июня

№928

00:10

00:51

Новоизборск 00:28– 00:29

Моглино 00:39–00:40

28, 29, 30 июня, 1 июля

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Псков - Печоры можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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