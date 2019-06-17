Общество

Поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры будут курсировать в Ганзейские дни. РАСПИСАНИЕ

В целях обеспечения перевозок гостей и участников 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые будут проходить в городе Пскове с 27 по 30 июня, ОАО «РЖД» назначает поезда «Ласточка» по маршруту Псков - Печоры - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Расписание движения поездов на направлении Псков – Печоры:

Номер поезда Время отправления из Пскова Время прибытия на ст. Печоры Остановки Даты курсирования №925 09:00 09:40 Моглино 09:10–09:11 Новоизборск 09:21–09:22 27, 28, 29, 30 июня №927 22:50 23:30 Моглино 23:00–23:01 Новоизборск 23:11–23:12 27, 28, 29, 30 июня

Расписание движения на направлении Печоры – Псков:

Номер поезда Время отправления со ст. Печоры Время прибытия в Псков Остановки Даты курсирования №926 10:20 11:01 Новоизборск 10:38–10:39 Моглино 10:49–10:50 27, 28, 29, 30 июня №928 00:10 00:51 Новоизборск 00:28– 00:29 Моглино 00:39–00:40 28, 29, 30 июня, 1 июля

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» сообщением Псков - Печоры можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.