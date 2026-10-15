Принять участие в VIII Статдиктанте пригласили псковичей

С 13 по 22 октября в России проходит VIII Статдиктант – всероссийская просветительская акция, которая помогает проверить статистическую грамотность и научиться увереннее работать с данными, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

215 лет назад в России появилось первое официальное статистическое учреждение при Министерстве полиции. В честь юбилея участие в Статдиктанте в этом году продлится ровно 215 часов – по одному часу за каждый год российской статистики.

«Статистический диктант стал настоящим мостом между наукой и обществом, объединив более 97 тысяч участников со всей России в 2025 году. Сегодня мы видим растущий интерес к статистике среди молодёжи, и это неслучайно — в эпоху больших данных умение работать с информацией становится ключевым навыком. Наша задача — сделать сложную науку понятной и полезной для каждого», – заместитель руководителя Росстата Михаил Афонин.

Образовательная инициатива «Статистический диктант», зародившаяся в Алтайском крае в 2019 году как региональный проект, успешно трансформировалась в масштабное международное мероприятие. Ежегодно совершенствуя формат и содержание заданий, организаторы обеспечивают доступность тестирования для участников с различным уровнем подготовки, что способствует постоянному росту числа участников из всех субъектов Российской Федерации и зарубежных стран. Так, в Псковской области число участников в 2025 году выросло в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом.

В 2026 году участники Статдиктанта смогут выбрать один из двух уровней. Школьный уровень предназначен для ребят от 12 до 18 лет – он включает 15 вопросов, на выполнение которых отводится 40 минут. Углубленный уровень включает 30 вопросов и задач о статистике, графиках и социально-экономических показателях. На его прохождение предусмотрено 60 минут.

Одно из главных нововведений Статдиктанта в этом году – перевод вопросов на английский язык. Благодаря этому пройти Статдиктант смогут русскоязычные и англоязычные участники за рубежом. Проект расширяет свою географию и становится доступнее для мировой статистической семьи.

Победителям Статдиктанта предусмотрен призовой фонд от Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Розыгрыш призов запланирован на ноябрь, среди подарков – электросамокаты, ноутбуки, наушники, электронные книги и массажеры.

Статдиктант открыт для всех — школьников, студентов, специалистов и тех, кто хочет увереннее ориентироваться в потоке информации. Для участия в Статдиктанте необходимо выбрать подходящий уровень, зарегистрироваться на сайте и ответить на вопросы в отведенное время. Статдиктант можно пройти онлайн.